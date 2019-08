Positanonews in diretta dal consiglio comunale di Positano. Domani si terrà la seconda convocazione alle 18 presso la sala della adunanze del Municipio della Città Verticale della Costiera Amalfitana.

In presenza del Sindaco Michele De Lucia, del Presidente del consiglio comunale, dei consiglieri di maggioranza e minoranza e degli assessori, oggi si provvederà con i verbali della seduta precedente e verrà approvato il documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2020-2022. Questo, ricordiamo, è il principale strumento per la guida strategica e operativa e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione. E’ solitamente composto da due sezioni: la sezione strategica, con orizzonte temporale pari al mandato amministrativo e la sezione operativa, con orizzonte temporale che coincide con quello del bilancio di previsione.

di 6 Galleria fotografica consiglio comunale positano









Verrà anche approvata la variazione al piano triennale 2019-2021 per quanto riguarda le Opere Pubbliche e il bilancio di previsione per lo stesso triennio.