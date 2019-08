Positano prima piccola pioggia dopo tre mesi, bisogna aspettare domenica per quella vera sperando non vi siano temporali . Una pioggia , che si è poi rivelata solo una pioggerellina di pochi minuti, verso le 16 oggi nella perla della Costiera amalfitana. E’ solo un’avvisaglia della pioggia che si aspetta anche in Costa d’ Amalfi, ma se ne parlerà domenica , sperano che rinfreschi aria e terreni senza arivare a dei temporali che portano problematiche idrogeologiche nel nostro territorio . PREVISIONI METEO