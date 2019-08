Positano. A Piazza Thurnau arriva la rastrelliera per il parcheggio delle biciclette

Positano. Sono sempre di più le persone che decidono di abbandonare l’auto e di utilizzare la bicicletta per i propri spostamenti. Sicuramente un toccasana per l’ambiente, un alleato per l’attività fisica e soprattutto permette di muoversi in modo più agevole nel traffico cittadino che, in particolare durante l’estate, costringe spesso a lunghe code imbottigliati al caldo nelle proprie vetture. Il dilemma però è sempre lo stesso. Dove parcheggiare la bicicletta in modo pratico e sicuro? E finalmente a Positano, in piazza Thurnau, è stata installata la prima rastrelliera dedicata alla sosta delle bici. E chissà che piano piano non ne vengano messe anche delle altre nei punti strategici del paese. Complimenti al Comune per l’iniziativa che viene incontro ai tanti amanti delle due ruote.