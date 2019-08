Positano, Costiera Amalfitana. Il passaggio pubblico di Remmese va ripristinato. Lo ha reso noto Daniele Esposito dell’Associazione Macchia Mediterranea, pubblicando l’ultima sentenza del Consiglio di Stato (sotto), che ha messo fine ad una lunga e storica vicenda per il paese verticale. La spiaggia di Remmese, cementificata per la discesa dell’hotel Le Agavi, dovrà essere ripristinata.

Tante sono le associazioni e i cittadini positanesi, che si sono prodigati in questa battaglia ambientale, come l’Associazione Macchia Mediterranea che è stata promotrice di una petizione per il ripristino del passaggio. L’associazione è “…lieta di far presente alla Cittadinanza Positanese, e non solo, che con quest’ultima sentenza del Consiglio di Stato, è stata messa fine a questa lunga ed assurda vicenda. Ora Comune di Positano potrà finalmente dare inizio alle procedure di ripristino del passaggio comunale.”

Il compimento di tale sogno ora spetta al comune, una bella occasione per l’amministrazione di Michele De Lucia, che potrà aprire la strada. Noi di Positanonews, proponiamo l’intitolazione del passaggio al paladino degli ambientalisti Raffaele Di Martino il “Vep”, ovvero il “vigilatore ecologico di Positano”, che ha speso tanto in questa battaglia, dedicando ad oltranza tutta la propria vita alla salvaguardia dell’ambiente.