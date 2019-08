Positano, Costiera amalfitana. E’ la festa più bella di tutte perchè la nostra Madonna, come amava dirmi don Raffaele Talamo, che mi accoglieva con amore e affetto anche quando lo criticavo, per me c’era sempre un abbraccio e mi faceva sentire la Chiesa di Positano la mia chiesa e la Madonna la mia, anzi la nostra, Madonna. “Vedete anime cristiane io penso sempre a come noi chiamiamo la Mamma Celeste – diceva don Raffaele -, noi diciamo “Mia” da Madonna, i francesi “nostra” da Notredame, la nostra mamma che ci protegge sempre..”

La Chiesa di Positano si prepara ai festeggiamenti per la Madonna Assunta che culmineranno con il 15 agosto, il ferragosto tradizionale con i fuochi d’artificio, e con tante manifestazioni organizzate dalla Parrocchia, Positanonews , e noi in particolare da oltre trenta anni, la mette sempre in primo piano. Quello che molti non sanno è che dietro ogni particolare ci sono delle tradizioni e riti di fede, che si tramandano di padre in figlio, sarebbe bello farle conoscere ai giovani.

Ieri sera si monta il “trono”, è un’operazione di carattere tecnica che prelude all’uscita della Madonna Nera protettrice di Positano. E’ Francesco Mandara, che fa da coordinatore per trovare il momento adatto a tutti i devoti della Madonna, dal momento che non c’è il Comitato , affinchè si trovino per preparare la Madonna nel suo trono con un meccanismo da scivolo adottato per la prima volta da Gaetano Mandara che cossì si passano di padre in figlio questa tradizione. Dunque è lui a chiamare gli altri affinchè si trovino tutti insieme per poter sistemare la nostra Mamma Celeste nel suo trono e poi da lunedì con l’uscita della Madonna iniziano le tradizionali celebrazioni religiose per la protettrice di Positano.

ECCO IL PROGRAMMA