A Positano il mega yacht Venus pensato per Steve Jobs. Eccolo nella sua bellezza nella foto di Giulia Sersale.

Disegnato da Philippe Starck, l’imbarcazione di lusso venne varata in Olanda nel 2012, un anno dopo la morte del fondatore di Apple che non ha quindi potuto vedere in mare il suo gioiellino.

Lungo ben 80 metri e con un design superminimal, lo yacht ha una struttura in alluminio, pavimenti di vetro, ponti rivestiti di teak e una plancia di comando con ben sette iMac con display da 27 pollici.

Il soggiorno ha pareti di vetro lunghe 40 metri e alte 10 m ed è lo yacht più leggero della sua categoria.

Dopo la morte di Steve Jobs la sua famiglia ha voluto che il progetto dello yacht andasse avanti comunque e Starck ha lavorato per ben sette anni al design di Venus facendo costruire l’imbarcazione nei cantieri olandesi Koninklijke De Vries, specializzati in barche di lusso.

Dopo la morte di Steve Jobs la costruzione dello yacht è proseguita nella maniera più segreta e, il giorno del varo, pare che ai lavoratori sia stato regalato un iPad con il nome dello yacht inciso sul retro insieme ad un sincero «grazie». A bordo la console di comando è ovviamente targata Apple.

Il Vensu è un vero e proprio gioiellino dunque dal valore di 100 milioni di euro.