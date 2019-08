Positano, Mario Lucibello e “Der Stern”: mezzo secolo fa il servizio fotografico

Un personaggio che ha vissuto sempre a contatto con il mare, con la sua Positano nel cuore. Stiamo parlando di Mario Lucibello, marinaio che porta avanti la tradizione di famiglia dei Lucibello Boat, figura carismatica che da sempre ha attirato registi e fotografi, vantando più in là partecipazioni televisive a programmi popolari come “La vita in diretta”.

La foto in questione è esattamente di 50 anni fa. Siamo nel 1959 e Mario Lucibello allora aveva 22 anni, quando venne ritratto all’interno di un servizio fotografico per la nota rivista tedesca Der Stern. Autore di quegli scatti era il giornalista ed editore di quel magazine, Henri Nannen. Nannen amava profondamente Positano e risiedeva nelle estati a Villa Rosa, magione di sua proprietà. L’importante giornalista teutonico imparò a navigare proprio in Costa d’Amalfi, poi rilevò lo yacht Rudolf Diesel che chiamò successivamente Positano III.