Improvviso malore per una persona in spiaggia a Fornillo, forse per un colpo di calore. Il personale medico della Croce Rossa di Positano, adibito per le emergenze in spiaggia, è giunto prontamente sul luogo per fornire assistenza, in attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso. A presto per aggiornamenti.

Aggiornamenti. Vittima del malore è una donna di Pompei, che era da sola sulla spiaggia libera di Fornillo con il proprio bambino. C’è stato un momento di trambusto, ma i positanesi presenti hanno subito soccorso la donna, che sembrava priva di sensi e svenuta. Il 118 è intervenuto grazie alla barca dei fratelli Grassi, guidata da Stefano, ed ha rianimato la donna, mentre gli altri ragazzi presenti hanno preso in cura il figlioletto. Ora la donna si trova al molo per cure.