Positano, luna di miele per Ashley Iaconetti and Jared Haibon, protagonisti di Bachelor in Paradise, la coppia si è conosciuta e formata nel corso delle puntate del “reality” americano, ora la realtà ha superato la fantasia e la loro storia d’amore si è coronata con la luna di miele nella cornice romantica della Città verticale, sempre più nido d’amore preferito dalle star di tutto il mondo.

Foto dal profilo Instagram