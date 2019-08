Positano, ecco Lucy Lawless da Casa Mastro, è la principessa guerriera XENA

Positano, ad Ivan Mastro non poteva certo sfuggire la principessa guerriera XENA, al secolo l’attrice Lucy Lawless , ennesima VIP catturata dalla bellezza di Positano

Nel 1990, la Lawless ha avuto un piccolo ruolo nella serie televisiva neozelandese, Shark in the Park, assieme all’attore Karl Urban; nel 1995 ebbe un cameo nella serie Hercules: The Legendary Journeys, nel ruolo di una donna guerriera di nome Xena. Si decise di creare uno spin-off della serie Hercules con protagonista Xena, ma per il ruolo di questa non fu scelta Lucy Lawless, ma Vanessa Angel. Tuttavia nel marzo del 1995, quando la Angel doveva recarsi in Nuova Zelanda per le riprese, si ammalò e non poté partire: i registi decisero allora di scritturare la Lawless.

Lucy Lawless nella parte di Xena ebbe grande successo, Xena – Principessa guerriera debuttò il 4 settembre del 1995. Lo show fu apprezzatissimo e durò ben sei stagioni. Nel 1997, la Lawless è stata nominata una delle 50 donne più belle al mondo dalla rivista People.

È apparsa ne I monologhi della vagina, nei primi due episodi della nona stagione di X-Files (interpretando il ruolo del supersoldato Shannon McMahon), nella breve serie televisiva di Tarzan e in Due uomini e mezzo. Ha avuto delle piccole comparse nei film Eurotrip, Spider-Man e nel film horror Boogeyman – L’uomo nero. Successivamente è stata una delle protagoniste del film Invasion – Il giorno delle locuste e del film Pipistrelli Vampiro. Ha anche interpretato l’agente Morris nel telefilm Veronica Mars, nella puntata intitolata “Il Rapimento”. Dal 2005, Lucy ha avuto un ruolo ricorrente in Battlestar Galactica in cui interpreta D’Anna Biers.

La Lawless ha preso parte ad un episodio pilota non ordinato poi per diventare un telefilm: Football Wives (2007). Nel 2008 ha preso parte a un episodio di CSI: Miami e a due episodi di The L Word; ha inoltre un ruolo nel film natalizio Racconti incantati accanto a Adam Sandler e Keri Russell. Nel 2009 ha preso parte al film Bitch Slap interpretando un piccolo ruolo nella parte di Mother Superior affiancata dalla sua amica Renée O’Connor nella parte di Sister Batril. Nello stesso anno fa la sua prima apparizione nella serie Angel of Death, più precisamente nel 6º episodio, nel ruolo di Vera. Nel 2010 è tornata in TV nella serie televisiva Spartacus, prodotta dal marito Robert Tapert, in cui ha interpretato il ruolo di Lucretia. La serie è stata trasmessa sul canale americano Starz a partire da gennaio.

Nel 2015 interpreta il ruolo di Contessa Palatina Ingrid von Marburg nella serie televisiva Salem e sempre nel 2015 interpreta Ruby Knowby nella nuova serie Ash vs Evil Dead. La sua presenza è stata confermata anche per la terza stagione della serie che vedrà il suo debutto nel febbraio 2018.

Dal 22 Settembre al 23 Dicembre 2017 interpreta Sappho in Pleasuredome musical ad Aucklan