Positano, i lavoratori di Igiene Urbana invocano gli stipendi, la Fiadel pronta alla protesta

Positano, i lavoratori de L’Igiene Urbana, che si occupa della raccolta differenziata, invocano gli stipendi arretrati di luglio, stessa sorte è toccata ai colleghi di Baronissi, gli operatori dell’Am Tecnology, appartenente allo stesso gruppo imprenditoriale. E’ stato quindi un agosto difficile per i 25 dipendenti della Valle dell’Irno e per i 15 della Costiera Amalfitana, la Fiadel, nella persona del segretario Angelo Rispoli, è pronta ad intraprendere azioni a tutela dei lavoratori :

Ci affidiamo alla sensibilità del prefetto Russo e dei sindaci di Baronissi e Positano, abbiamo inviato una lettera per chiedere la convocazione di un tavolo con i sindacati, allo scopo di avviare la procedura di raffreddamento dei conflitti per assicurare gli stipendi. In caso contrario siamo pronti, insieme ai lavoratori, a intraprendere un’azione di lotta in entrambi i Comuni.

Foto Massimo Capodanno

Fonte Salerno Today