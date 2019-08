Grande onore questa mattina a Positano, in Costiera Amalfitana. L’attrice Giulia Belvilacqua è giunta alla Chiesa Madre della Città Verticale per assistere alla tradizionale Alzata del Quadro, in compagnia del marito Nicola Capodanno, giornalista ANSA e figlio del nostro caro amico Massimo Capodanno, e della loro piccola Vittoria.

Grande sorpresa per tutti noi vederli qui in questa giornata speciale. La famiglia Capodanno-Bevilacqua ha deciso di trascorrere una piccola vacanza a Positano in occasione della Santa Patrona, dopo diverse tappe in Italia.

Tra circa un mese, la coppia festeggerà il secondo anno di matrimonio, che proprio il 30 settembre 2017 si è tenuto qui a Positano con rito civile. Il 18 novembre, invece, la piccola Vittoria festeggerà il suo primo compleanno. Una grandissima emozione a Positano lo scorso anno per la nascita della principessa di casa Capodanno.

Come sempre, bentornati! E’ un piacere rivedervi a Positano!