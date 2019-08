Positano la vergogna dell’abbandono dei gatti in Via Boscariello e non solo. La perla della Costiera Amalfitana abbandonata dall’Asl Salerno Costa d’Amalfi come ci riferiscono le “gattare”, per sterilizzare i mici molte volontarie ci riferiscono che fanno da sole perché l ‘Asl non fa nulla “ha detto Bove che dobbiamo andare a Cava de’ Tirreni”, da Positano quasi in’ora e mezza, se va bene, una follia. Via Corvo, Nocelle, ora 30 in Via Boscariello, che nella parte alta è sporca di cacche e mai lavata, a differenza di quel che dice Pako, e nessuno se ne prende cura. Un episodio raccapricciante sempre verso questo abbandono è stato verso Villa Verde quo un gatto investito e sofferente è stayp aiutato ma nonostante le richieste nessuno è intervenuto, loro come glo altri, devono provvedere da qualche vetetinario a Sorrento e il pubblico è assente.