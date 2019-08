Positano, la piccola Annalaura torna a casa, felicità per Virginia e Francesco, nata di soli 500 grammi , la piccola ha vissuto un’odissea di 500 giorni tra 3 diversi ospedali, i primi 160 nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale Umberto I di Nocera Inferiore, poi al Santobono di Napoli ed al Bambin Gesù di Roma.

Grande la felicità della mamma Virginia Senese, e del papà Francesco Fusco, geometra di Positano, che cosi ci esprime la sua gioia :

Un ringraziamento a tantissime persone che ci hanno sostenuto in questo lungo tempo trascorso, tante care persone che preferisco restare nell’anonimato ma che ci hanno sostenuto come persone di famiglia, un ringraziamento va prima di tutto al Signore Dio che ci ha donato questo miracolo, poi devo ringraziare tutte le persone che ci hanno accompagnato e sostenuto in questa lunga odissea tra i vari ospedali :

Dal 30/04/2018 al 03/10/2018 (Terapia Inensiva Neonatale Umberto I) Nocera Inferiore un ringraziamento al Dirigente Responsabile: Ignazio Franzese e il suo staff capitanato dal dott. Attilio Barbarulo

Dal 04/10/2018 al 27/06/2019 (Terapia Inensiva Neonatale Santobono) Napoli un ringraziamento al Dirigente Responsabile: Antonino di Toro (Maiorese di adozione) e il suo staf capitanato dal super dott. Pasquale Esposito

Dal 28/06/2019 al 17/08/2019 (Area Semintensiva Pediatrica del Bambin Gesù ) Roma un ringraziamento al Dirigente Responsabile: Renato Cutrera è lo staff del reparto capitanato dalla Dott.ssa Maria Giovanna Paglietti

Un ringraziamento all’Amministrazione De Lucia, a Vito Cinque, al vescovo don Michele Fusco

Il nostro messaggio è quello di non abbandonare mai la fiducia nel Signore Gesù Egli ha il potere su tutte le cose quelle visibili e quelle invisibili.

Grazie Michele

Felicitazioni ed auguri da parte della redazione.