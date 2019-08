Positano. La modella brasiliana Izabel Goulart si rilassa durante il suo soggiorno di lavoro

Positano. La bellissima modella brasiliana Izabel Goulart sta trascorrendo qualche giorno nella città della costiera amalfitana per motivi di lavoro ma, ovviamente, ne ha approfittato per regalarsi dei momenti di puro relax a contatto con la natura. Ad impazzare sui social e sul web è una sua foto che sembra essere uscita fuori dai cassetti dei ricordi grazie al fascino particolare ed all’eleganza che rimanda agli scatti tipici del passato. La modella dal 2016 è la compagna del portiere di Kevin Trapp, portiere dell’Eintracht Francoforte, è chissà che non decida di tornare in costiera per una vacanza romantica.