Positano. La guerra dei “motorini” per la via del depuratore “C’è chi li sposta per evitar la multa e la prendiamo noi” . Succede di tutto ad agosto e così per la Via del Depuratore ( è e doveva essere l’accesso al depuratore , ora è utilizzata per i mezzi dei facchini e di trasporto merci, oltre che dai ciclomotori, per scendere in spiaggia e parcheggiare, ndr) , il collegamento che va da Via Pasitea nei pressi dei Mulini, di fronte alla Farmacia Rizzo, fino alla Piazza dei Racconti, il depuratore e poi il rivo che arriva fino alla Spiaggia Grande dietro i Galeoni.

La perla della Costiera amalfitana è presa d’assalto e così arriva di tutto, anche chi si mette a spostare un mezzo parcheggiato regolarmente, per evitare lui la multa e farla prendere ad altri. La denuncia pubblica sui social newtowrk e facebook , ma qualcuno ha fatto anche denuncia ai carabinieri di Positano, Amalfi, la Procura di Salerno.

La polizia municipale, come ci riferisce il comandante Sergio Ponticorvo, non annulla le contravvenzioni se non vi è la dimostrazione della commissione di un reato. Insomma un serpente che si mangia la coda. E la guerra non finise qui. E’ anche residenti contro lavoratori per chi ha il contrassegno, sono tanti che vengono da Vico Equense e da Agerola da noi.