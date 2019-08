Positano. La buona notizia per l’I.C. L.A. Porzio, tornano due prime. Si comincia dall’11

Positano / Praiano . La buona notizia per l’I.C. L.A. Porzio di Positano e Praiano, tornano due prime. La perla della Costiera amalfitana è pronta a cominciare l’anno scolastico al meglio. Qui non abbiamo le problematiche strutturali presenti in altre realtà della Costa d’ Amalfi, come Maiori, ma c’era la difficoltà didattica di aver avuto una sola prima con 25 ragazzi l’anno scorso. Quest’anno la buona notizia confermataci dalla dirigente scolastica Stefania Astarita, ci saranno di nuovo due prime medie. Intanto le scuole apriranno regolarmente già dal nove settembre, ma gli uffici non hanno mai smesso di operare . Ci sono gli atavici problemi degli insegnanti , che vivono una situazione di disagio, per il trasporto e il posto macchina, le sostituzioni per le quote 100 ove vi siano e la mensa, diciamo problematiche rientranti nell’ordinario positanese che ultimamente sono molto migliorate. Le strutture sono sicuramente moderne e all’avanguardia, sia la scuola centrale in Via Pasitea , che vede accorpate elementari e medie, sia a Montepertuso con un plesso per l’infanzia che fa invidia a tutto il circondario.

La novità dal punto di vista dell’orario consiste nei due pomeriggi alla scuola secondaria martedì e giovedi, non più lunedì e giovedì, per inserire inglese madrelingua in curricolare.

Insomma grande attenzione alla scuola da parte della dirigenza scolastica e dell’amministrazione.

Intanto auguriamo già da ora un grande in bocca al lupo a tutti