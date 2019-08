Positano. Intervista alla sirena, sentiamo Chelsea Como

Qualche giorno fa, abbiamo avuto il piacere di conoscere la sirena della Costiera Amalfi.

Questa ragazza di colore, lo scorso mese, posava in una spiaggia deserta di Minori per uno shooting fotografico e videografico che è stato utilizzato per il suo nuovo singolo Waves.

Chealsea Como, infatti, è una giovane cantante, / cantautrice / produttrice e artista discografica Chelsea Como è nata e cresciuta a Miami e ha iniziato a cantare all’età di 5 anni. Come molti cantanti R&B, Chelsea è cresciuta cantando in un coro gospel mentre era a scuola e all’università. Dopo la laurea presso l’Università di Miami, Chelsea ha iniziato a cantare come sottofondo vocale, tra gli altri per artisti R&B e Gospel come Lisa Page, Tye Tribbett e John P. Kee. Questo le ha fatto conoscere Richard Aspinwall, due volte produttore vincitore del premio Grammy. Con l’aiuto di Aspinwall, il Chelsea ha registrato nei leggendari Ocean Way Studios di Nashville, nel Tennessee. Dopo essersi avventurata in Europa, ha iniziato a registrare con i produttori House a Roma ea Londra. Questo l’ha portata a incontrare Jacko e il suo mentore Tony Humphries.

Il Chelsea ha pubblicato alcuni singoli di successo come “Closer” con Jacko, “Love Again” con Gamma, “Back & Forth” con Soulful Session aka Simon Schooly e “Just Go Back” con Full Intention & The Shapeshifters. ‘Closer’ è stato suonato e supportato da DJ di pesi massimi in tutto il mondo come: Tony Humphries, Louie Vega, Anane Vega, Jellybean Benitez e DJ Spen. ‘Closer’ è stato anche presentato in molte stazioni radio di tutto il mondo come WBLS (New York) e Rinse FM (Regno Unito) ed è attualmente molto suonato nel circuito dei club di casa a New York e Londra. Il singolo di follow-up di “Closer” intitolato “Paradise” è stato riprodotto su Defected Radio da Simon Dunmore e il suo nuovo singolo ” TTYD ‘è stato il numero 1 su tutta Traxsource per 3 settimane consecutive la scorsa estate con il supporto di Tony Humphries e Kerri Chandler. Il suo prossimo singolo “Daylight” è attualmente interpretato da Kerri Chandler, Tony Humphries e Hector Romero (Def Mix).

La giovane cantante americana, ama la Costiera Amalfitana, tanto che ogni anno ci fa ritorno.

E’ stata la protagonista anche di molti eventi all’Africana Famous Club.

Proprio due giorni fa, noi di Positanonews, abbiamo avuto l’onore di conoscerla sulla spiaggia di Fornillo a Positano.

Abbiamo intervistato Chelsea ed era anche lei molto contenta di aver fatto la nostra conoscenza.

“Ci ha fatto molto piacere conoscerti. Possiamo farti due domande? Come ti è venuta l’idea di creare la sirena? Quando e dove sarà pubblicato il servizio? Quali sentimenti ti hanno lasciato Positano e la Costiera Amalfitana?”

“Grazie il piacere è stato tutto mio! L’estate scorsa, mentre scrivevo la mia canzone “Waves”, provavo una specie di amore che prende il sopravvento come un’onda e ho immaginato una sirena nella mia mente. È stata una bella sensazione, ma mi sono sentita fuori dalla mia profondità, quindi sono stato ispirata a girare un video musicale sulla misteriosa, bella e talvolta pericolosa sirena poiché ho pensato che anche l’amore potesse essere lo stesso. Da quando ero una bambina cresciuta a Miami ho sempre sentito storie di sirene nei Caraibi e sono sempre stata attratta dal mare. Quando sono arrivata a Positano ho anche sentito parlare delle sirene dell’isola Li Galli, quindi ho deciso di iniziare a girare scene del mio video musicale come una sirena in Italia e Miami. “Waves” è disponibile su tutte le piattaforme musicali (Apple Music, Spotify ecc.) Il video musicale ufficiale sarà disponibile sul mio canale YouTube! “ Ci ha risposto la giovane cantante, che poi ha continuato ” Dalla prima volta a Positano ho sempre sentito una magia speciale qui. Sono sempre ispirata dai misteri del mare e delle grotte, dalla bellezza del panorama e dagli abitanti umili e amichevoli. È molto romantico di notte e le stelle brillano così intensamente sulla costiera amalfitana creando lo sfondo perfetto per la mia immaginazione per scrivere canzoni e sognare al contenuto del mio cuore. Probabilmente tornerò sempre in questo luogo magico!”

Ti aspettiamo !

Intanto ascoltiamo insieme la nuova canzone!

In bocca al lupo!