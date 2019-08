Incredibile incidente a Positano, nei pressi della “Fontana dei Cavalli”. Nello scontro sono coinvolti una Audi e una moto. Non si conosce ancora la dinamica del sinistro, ma come è possibile vedere dalle foto, il motociclo è rimasto attaccato alla vettura. Si attendono aggiornamenti.

Aggiornamenti. Sul luogo dell’incidente è giunta la Polizia Municipale, per fare i rilievi del caso. La moto era guidata da un ragazzo di Positano, che si è ritrovato davanti l’auto ferma all’improvviso, forse a causa del traffico, che non ha potuto evitare. Il ragazzo è sbalzato in volo dal mezzo, ma fortunatamente non si è fatto niente.