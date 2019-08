Positano. Incidente stradale al bivio di Montepertuso, coppia di turisti a bordo di un ciclomotore cade a causa dell’asfalto scivoloso

Positano. Sono bastate poche gocce di pioggia per rendere l’asfalto scivoloso, causando un incidente al bivio di Montepertuso sulla Strada Statale 163. Una coppia di turisti stava viaggiando in direzione Sorrento a bordo di un ciclomotore allorquando, per la poco aderenza al terreno provocata dal manto stradale bagnata, ha perso il controllo del mezzo rovinando al suolo. Entrambi hanno riportato delle lesioni per le quali si è reso necessario il trasporto presso l’ospedale “Costa d’Amalfi” di Castiglione di Ravello per essere sottoposti alle cure ed agli accertamenti del caso, avendo uno dei due riportato anche una frattura al polso. Per la coppia questo era l’ultimo giorno di vacanza e domani sarebbero dovuti ripartire per Milano ma probabilmente saranno costretti a rimandare il rientro.