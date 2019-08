Positano, Costiera amalfitana. Pochi minuti fa, verso le 20, si è sviluppato un incendio all’interno di una casa in località Sponda, in direzione Praiano, visibile dalla Spiaggia Grande. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Positano, gli agenti del Comando Vigili di Positano Lucio Maresca e Ciro Buonocore che hanno sfondato la porta col dottor Antonio Apuzzo.

Dovrebbe arrivare anche la volante di Amalfi, e sono attesi i vigili del fuoco da Maiori e da Piano di Sorrento.

Le fiamme, comunque, sono state spente con la collaborazione di tutti e da persone accorse sul posto che hanno evitato il peggio.

I ragazzi, persone di Positano, hanno prontamente utilizzato gli estintori e domato l’inizio d’incendio.

Le cause sono ancora da accertare. Si pensa ad un corto circuito. L’importante è che tutto sia andato per il meglio.

Seguiranno aggiornamenti.

Come al solito ci copieranno la notizia, come fanno nel novanta per cento dei casi.

La nostra redazione è in diretta anche sulla pagina facebook.