Positano, Costiera amalfitana. Pochi minuti fa, verso le 20, si è sviluppato un incendio all’interno di una casa in località Sponda, in direzione Praiano, visibile dalla Spiaggia Grande. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Positano col Maresciallo Cono , gli agenti del Comando Vigili di Positano Lucio Maresca e Ciro Buonocore che hanno sfondato la porta col dottor Antonio Apuzzo.

Dovrebbe arrivare anche la volante di Amalfi, e sono attesi i vigili del fuoco da Maiori e da Piano di Sorrento.

Ma Le fiamme sono state spente con la collaborazione di tutti e da persone accorse sul posto che hanno evitato il peggio.

I ragazzi, persone di Positano, hanno prontamente utilizzato gli estintori e domato l’inizio d’incendio.

Il Maresciallo Cono ha scavalcato una ringhiera e li un ragazzo albanese per rompere i vetri e creare eventuali vie di fuga.

La paura era per eventuali vite umane, ma anche per il possibile disaatro in pieno centro urbano, al fianco dell’hotel Marincanto.

Le cause sono ancora da accertare. Si pensa ad un corto circuito. Sembra per il condizionatore acceso. L’importante è che tutto sia andato per il meglio.

Quello che è certo è che i positanesi sono stati eroici. Si sono lanciati un tubista, un elettricista, un veterinario. I dipendenti spintaneamente, tanti hanno preso i propri estintori dandoli per la causa.

Poteva essere un disastro. Grazie ragazzi