Positano. Guasto alla condotta principale: niente acqua in varie zone del paese

Dal Comune di Positano il seguente invito.

ATTENZIONE! MANCANZA D’ACQUA a causa di un guasto alla condotta principale, per tutta la giornata di oggi anche nel nostro paese si verificheranno diffuse mancanze d’acqua.

INVITIAMO TUTTI I CITTADINI AD UN USO RESPONSABILE DELL’ACQUA, LIMITANDO IL SUO UTILIZZO SOLO PER SCOPI ESSENZIALI.

e’ fatto divieto di utilizzare l’acqua per irrigazione di giardini, lavaggio di auto e terrazzi ecc.