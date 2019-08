Positano. Il grande caldo di questi giorni sta provocando diversi malori, si invita ad usare tutte le cautele possibili

Positano. In queste giornate di forte caldo si stanno registrando diversi episodi di malori, alcuni di lieve entità e qualche altro un po’ più importante. Il più serio è accaduto l’altro ieri ad una ragazza di Positano che all’improvviso, a causa di un colpo di calore, si è accasciata al suolo ferendosi al viso. Prontamente soccorso e medicata, per lei tanta paura ma nessuna conseguenza preoccupante. Ieri, invece, un’altra ragazza si è ferita sulla spiaggia di Tordigliano ed è stato necessario l’intervento della Capitaneria di Porto di Salerno. Invitiamo ad adottare tutte le precauzioni possibili per evitare malori dovuti alle alte temperature ponendo in essere le normali cautele, come ad esempio bere molta acqua ed evitare di restare troppo tempo esposti al sole nelle ore più calde.