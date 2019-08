Positano, ecco il grande Alex Ferguson: cena al Villa Treville

E’ sbarcato anche il grandissimo, ormai ex, allenatore scozzese Alex Feruguson in Costiera Amalfitana. La leggenda del Manchester United, stando a quanto appreso, è arrivato nei giorni scorsi a Positano e ha cenato con degli amici al Villa Treville. Non si tratta della prima volta che Ferguson viene in vacanza in Costiera.

Ferugson è considerato uno dei più grandi allenatori nella storia del calcio, nonché uno dei manager più carismatici e influenti. Con il Manchester Utd, che ha guidato ininterrottamente per un periodo di 27 anni (dal 1986 al 2013), ha conquistato due Champions League, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa UEFA, una Coppa Intercontinentale, una Coppa del mondo per club, tredici Premier League, cinque FA Cup, quattro League Cup e dieci Community Shield. In precedenza aveva condotto l’Aberdeen alla conquista di una Coppa delle Coppe, una Supercoppa UEFA, tre Scottish Premier League, quattro Scottish Cup e una Scottish League Cup, che fanno di lui il tecnico più vincente della storia del calcio. Il 6 febbraio 2012 è stato nominato miglior allenatore del XXI secolo dalla IFFHS, mentre nel 2010 si è piazzato al secondo posto, alle spalle di Arsène Wenger, come miglior allenatore del decennio 2000-2010. Nel 2012, con il suo ingaggio da 9,4 milioni all’anno, è stato il quarto allenatore più pagato al mondo, alle spalle di José Mourinho del Real Madrid, Carlo Ancelotti del Paris Saint-Germain e Marcello Lippi del Guangzhou Evergrande.