Positano. Gli incontri , Monika Schoenenberger volto televisione svizzera alla quarta generazione qui con Anna la figlia, straordinaria nelle sue evoluzioni mentre aspettiamo che la barca di “Ferdinando”, lo stabilimento balneare di Fornillo dove si trova, ci porti gentilmente al molo della Marina Grande.

“Venivano i miei nonni a Positano e , dopo di loro, i miei genitori, io ho continuato la tradizione e ho portato anche i miei figli – dice in un buon italiano -, questo posto è bellissimo e la tradizione continuerà”

Monika Schoenenberger è una giornalista svizzera. È giornalista e moderatrice dell’SRF Tagesschau della televisione svizzera.

Schoenenberger ha studiato storia e studi tedeschi all’Università di Zurigo. Il suo lavoro di licenza descrive le conseguenze della rivolta ungherese e i vari sforzi di soccorso degli svizzeri per i rifugiati ungheresi. Ha completato un diploma post-laurea presso il Media Training Center di Lucerna. Dal 2000 lavora come giornalista e moderatrice per vari programmi TV su Ringier, Sat.1 Svizzera, AZ Medien. Nel 2011/12 ha prodotto e moderato la trasmissione in borsa presso TeleBärn. Dal 2012 fa parte del team di reporter, dal 2016 anche il team di moderazione di Tagesschau (SRF). Schoenenberger vive e lavora a Zurigo. È sposata e ha due figli.