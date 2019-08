Positano, Costa d’ Amalfi. Oggi vogliamo parlarvi di turismo esperienzale, un turismo di nicchia, per pesone intelligenti che vogliono vivere e comprendere il territorio. Vi parliamo di Giacomo Miola e l’esperienza del “Gastronomic Trekking” , un modello. Andar per sentieri e trasmettere, e far vedere, sapori e saperi dei nostri avi. La passeggiata per i sentieri della Costiera amalfitana, il piacere di vivere emozioni antiche e conoscere la natura, assaporarne gli odori e i gusti. Questa è l’idea nata da una start-up di Giacomo Miola , originario di Montepertuso, che sta avendo sempre più successo.

Gastronomic Trekking è la combinazione di una esperienza gastronomica e del territorio. La startup nasce con l’obiettivo di coinvolgere insieme viaggiatori e locali in esperienze autentiche legate ai processi di produzione, trasformazione e consumo del cibo.

Le attività proposte, offrono la possibilità attraversare i territori e di conoscerne la cultura locale del cibo.

Le nostre guide esperte in tecniche di raccolta e di trasformazione degli ingredienti offrono ai viaggiatori una visione nuova e completa del cosiddetto “farm to table”.

Davvero geniale, complimenti da Positanonews.

