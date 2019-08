Positano , Costiera amalfitana . Per i fuochi d’artificio di ferragosto il pontone acquistato dalla Chiesa abbandonato a Montepertuso. Forse pochi lo ricordano con don Giulio Caldiero parroco la Chiesa acquistò il “pontone” , insomma la struttura che serve per sparare i fuochi d’artificio a mare. Per la Chiesa della perla della Costiera amalfitana poteva essere una buona idea, un risparmio di spesa per l’affitto dello stesso e magari l’utilizzo per altre feste. Ma la cosa è andata male e ora sono abbandonati a Montepertuso nello spazio della Chiesa, spazi usati senza criterio alla fine. Tutto questo si poteva evitare con un uso accurato e meno dispendioso delle risorse , ma sopratutto se si distingue il rito religioso con quello laico dei fuochi d’artificio che non si dovrebbe accollare la Chiesa. La Chiesa dovrebbe pensare alla Chiesa e alle Chiese, eventualmente concentrarsi anche sul recupero di questi gioielli che abbiamo nel paese. Mentre i fuochi d’artificio, i festeggiamenti e altro dovrebbero essere gestiti dai privati o dal Comune. Questo è un parere personale che non coinvolge tutta la redazione di Positanonews

Michele Cinque