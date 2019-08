Positano. A Fornillo controlli agli yacht da parte della Guardia di Finanza, motoscafi e moto d’acqua lungo costa sfiorano i bagnanti

Positano. Presso la spiaggia di Fornillo la Guardia di Finanza sta effettuando una serie di controlli sui numerosi yacht presenti arrivando quasi ad inseguirne uno che cercava di prendere il largo forse per eludere eventuali controlli. Purtroppo va segnalato che in questo tratto di mare, in particolare quello antistante la spiaggia libera, vige una sorta di anarchia. Sono decine e decine gli yacht presenti anche molto vicini alla riva, motoscafi d’acqua che sfrecciano a poche decine di metri dalla costa incuranti dei bagnanti mettendone a serio rischio la sicurezza. Addirittura un motoscafo, condotto da una persona intenta a parlare al cellulare, è passato a tutta velocità vicino alla Torre Clavel rischiando di investire un bagnante. Quindi ben vengano i controlli al fine di rispettare le regole a tutela delle tante persone – tra cui moltissimi bambini – che ogni giorno scelgono questa spiaggia per godersi una giornata di sole, mare e tranquillità.