Positano, Costiera amalfitana . I festeggiamenti per la Madonna Assunta, domani Alzata del Quadro e la rievocazione via mare . I festeggiamenti dell’ Assunta di Positano in Costa d’ Amalfi sono i più attesi e rinomati della Campania forse in Italia. Suggestiva la processione Via mare che da Praiano arriva fino agli scogli della “Mamma e il Figlio” che ci salvarono dai missili lanciati sulla spiaggia durante la Seconda Guerra Mondiale.

Come ogni anno , come facciamo da 40 anni, scriviamo , con devozione vera da positanese, e pubblicheremo foto e video per i positanesi lontani e per la nostra Madonna.

Questa sera Conclusione del Novenario Ore 19,00 Canto del Rosario, coroncina, S. Messa, “Te Deum” di ringraziamento

Ore 21,30 NOTTE SANTA in onore della Madonna In Parrocchia Esposizione Eucaristica, tradizionale ” ‘e ddenocchje p’ terr’ “, Adorazione fino a mezzanotte. Don Giulio Caldiero ha deciso di iniziare questa tradizione, di cui abbiamo perso la memoria , addirittura nessuno la ricorda e sarebbe bello riprenderne le tracce storiche, anche per ringraziare la Madonna per essersi salvato grazie al trapianto avuto a Londra. Un momento forte di preghiera

Domani 14 agosto: “a Vigilia ra’ Maronna” “Vidi nel cielo un segno prodigioso: una Donna vestita di sole, ammantata di luce”

Ore 07,00 Rosario e S. Messa.

Ore 09,30 Solenne concelebrazione presieduta da S.E. Mons. Orazio Soricelli, Arcivescovo di Amalfi – Cava, segue

” l’Alzata del Quadro”

Il rinomato concerto musicale “Città di Montemiletto” eseguirà il “Matinée musicale”, in piazza F. Gioia.

Ore 19,00 Canto del Rosario – Santa Messa in Parrocchia

Rievocazione dell’ “Arrivo del Quadro della Madonna Bizantina”

860° anniversario 1159-2019

Ore 19,30 Celebrazione S. Messa alla Praia.

Processione via mare, omaggio floreale alla Madonna presso lo scoglio “Mamma e Figlio” – arrivo al molo L. Massine, segue

“LA DONNA VESTITA DI SOLE”

Concerto live di FLO CANGIANO“Bugie, Preghiere ed altre cose irreversibili”

Ore 23.30 Processione dal molo verso la chiesa

