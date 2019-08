Positano, fenomeno furti: dopo la Sponda rubano airbag a ragazza di Amalfi, è il terzo caso

Preoccupano i furti a Positano lungo le strade, infatti dopo la Sponda ci segnalano che sono stati rubati degli airbag. L’ultimo furto è avvenuto ieri sera, ad una Fiat 500 ad una ragazza di Amalfi, in zona Arienzo verso Praiano . Proprio come è avvenuto (e avviene) per i caschi alla Garitta, dall’altra parte del paese i ladri hanno preso di mira i cuscini salvavita, è il terzo caso in un mese. Non è la prima volta comunque, che i dispositivi di sicurezza vengono derubati dalle auto a Positano. Positanonews invita i propri lettori a prestare attenzione alle proprie vetture e dove vengono parcheggiate.