Positano. Domani messa in suggragio per Pietro Villani

Positano, Costiera amalfitana. Riceviamo e pubblichiamo questo messaggio

Carissimi tutti vi invitiamo cortesemente a partecipare nella messa che domani si celebrerà in suffragio per l’anima di Pietro. Nella chiesa madre, alle ore 19,00 il santo rosario e dopo l’eucaristia. Ci uniamo in preghiera per lui e la sua famiglia.

E’ fortissimo il dolore a Praiano e in tutta la costa d’ Amalfi per la morte di Pietro Villani, che ha perso la vita a soli 15 anni in un incidente a Vettica di Praiano. Ancora da accertare le dinamiche dell’incidente. Domani l’autopsia al Ruggi di Salerno, da dove è stato trasferito da Ravello. Dopo il Tribunale dei Minorenni disporrà eventualmente sugli avvisi di garanzia e quindi la restituzione della salma alla famiglia per i funerali. Rimane solo un grande vuoto e una sofferenza straziante per tutti. Ci uniamo a tutti nella preghiera.