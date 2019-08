Positano, disservizi servizio pubblico, riceviamo e pubblichiamo

Positano, disservizi nel trasporto pubblico, in particolare sulla linea per Montepertuso-Nocelle, riceviamo e pubblichiamo un’esperienza vissuta:

Buonasera, Ieri 28 agosto ero in partenza dopo la mia vacanza dalla fermata del bivio di Montepertuso in attesa del bus delle ore 8.30. Insieme a me il mio trolley. ero alla fermata in tempo sufficiente per vedere il bus salire da Positano verso Montepertuso. Al ritorno, eravamo io ed un altro signore alla fermata. Lui sale e a me viene detto che, poiché non c’era più posto per me e trolley, non avrei potuto salire a bordo. Ho dovuto scendere a piedi fino a Positano per non perdere le coincidenze del mio viaggio di ritorno. Domanda: è proprio così difficile prevedere corse suppletive per il periodo di centro estate, se non per l’intera estate? Nessuno vede il disagio di chi si affastella in piazzetta in attesa dei bus? Perchè si deve fare un’arrembaggio ogni volta che lo si prende? Perchè un passeggero deve rimanere a piedi alle 8.30 del mattino? Positano era nota per la sua proverbiale gentilezza. Io ci venni la prima volta a 6 anni e ora ne ho 62 e medito di non tornarci più.Traffico fuori controllo e insufficienti servizi pubblici. Non voglio suggerire soluzioni ovvie. Mi limito a sottolineare che il turismo di altissimo livello sicuramente ripaga, ma anche i moltissimi visitatori meno affluenti costituiscono una ragione per fare “grandi numeri”. In una località come Positano ci si aspetterebbero bus continui per tutto l’anello de paese e frequenze migliori per Montepertuso e Nocelle che, inoltre, è pure il punto d’arrivo del Sentiero degli Dei. Sarei grato di avere una risposta o per lo meno delle scuse.