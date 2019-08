Positano. Decoro e rispetto delle ordinanze, anche i cittadini dovrebbero contribuire

Riceviamo e pubblichiamo un intervento di Giuseppe D’Urso sulla questione del decoro e del rispetto delle ordinanze a Positano

In riferimento all’articolo sul decoro a Positano, di ordinanze simili ne esistono da sempre ma difficili da far rispettare e allora penso che anche noi cittadini possiamo contribuire invitando con le dovute buone maniere a rispettare le norme dettate dal buonsenso. Ad un signore che gira a torso nudo potremmo invitarlo a indossare una t-shirt, a chi lascia rifiuti per strada o nelle scale invitarli a depositarli nei cestini, a chi getta mozziconi per terra invitarli a posarli nei posacenere.

Senza prepotenza né arroganza ma con le buone maniere si può fare e, a chi invece ribatte con “fatti i fatti tuoi”, possiamo rispondere sempre con gentilezza… “appunto, stiamo facendo i fatti nostri”. In qualche locale adiacente alla spiaggia quando un cliente si siede a torso nudo gli viene donata una t-shirt.

Obiettivamente ci vorrebbero più agenti a controllare, ma penso che anche noi possiamo fare la nostra parte… sempre con la gentilezza e la cortesia che ci distinguono. Siamo tutti operatori turistici.

Che ne pensate? Io quando mi capita ci tento e devo dire che in tanti raccolgono l’invito.