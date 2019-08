Positano, costiera amalfitana. Eco Positano e Multiservice al lavoro anche nel giorno di Ferragosto per garantire la pulizia del mare

Positano, costiera amalfitana. Eco Positano e la Multiservice al lavoro anche nel giorno di Ferragosto con lo spazzamare per garantire delle acque sempre pulite cominciando la loro opera già nelle prime ore del giorno. Un servizio di grande utilità che permette di offrire ai tanti turisti ma anche ai residenti un mare in cui tuffarsi tranquillamente per godere questi momenti di relax. Complimenti a tutti gli operatori della società per il grande lavoro che svolgono ogni giorno, anche in questa giornata di festa, per amore del loro paese e per mantenere alto il nome di Positano.