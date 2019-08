Positano, convocato per lunedì prossimo il Consiglio Comunale: ecco di cosa si parlerà

Il Comune di Positano ha annunciato che è stato convocato il Consiglio Comunale per il prossimo lunedì, 5 agosto alle ore 18, in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno 6 agosto alla stessa ora, presso la sala della adunanze del Municipio.

Si approveranno i verbali della seduta precedente e verrà approvato il documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2020-2022. Questo, ricordiamo, è il principale strumento per la guida strategica e operativa e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione. E’ solitamente composto da due sezioni: la sezione strategica, con orizzonte temporale pari al mandato amministrativo e la sezione operativa, con orizzonte temporale che coincide con quello del bilancio di previsione.

Verrà anche approvata la variazione al piano triennale 2019-2021 per quanto riguarda le Opere Pubbliche e il bilancio di previsione per lo stesso triennio.