Positano. Controlli questo sabato notte. Auto rimosse dai vigili. Carabinieri in azione tutta la notte. Un by night tranquillo nella perla della Costiera amalfitana. Polizia municipale in azione sulle strade, con due auto rimosse alla Sponda, verso Praiano.

In spiaggia e su strada controlli tutta la notte degli uomini dell’Arma con i carabinieri della stazione di Postiano e la mobile di Amalfi. Un by night tranquillo, ma qualcuno suggerisce di attivare la vigilanza privata, come ha fatto il Comune di Ravello.

Ci segnalano nei giorni scorsi altri problemi, schiamazzi e tafferugli, ubriachi. Occorrerebbero le telecamere in Piazzetta del Saracino e in Via Regina Giovanna, ma bisogna anche che i cittadini facciano le denunce non solo sui social ma anche alle istituzioni competenti carabinieri e Procura di Salerno, per far si che si possano attivare, altrimenti rimangono solo chiacchiere.