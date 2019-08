Positano, continua la rassegna “Incanto Acustico”: venerdì sera ecco il quintetto “Espresso Brass”

Continua la speciale rassegna musicale “Incanto Acustico” a Positano. Grazie all’impegno del Comune e dell’associazione musicale Quattro Quarti, è stato riproposto questo evento musicale che l’anno scorso ha riscosso un notevole successo nel borgo di Nocelle. Anche quest’anno saranno presenti tantissimi artisti promettenti, oltre ad altri già affermati: un modo questo di dare la possibilità ai più giovani di mettersi in luce in un palcoscenico così importante come quello di Positano.

Venerdì 23 agosto sarà il turno del Quintetto “Espresso Brass”.

Il Quintetto è nato nel 2009 con un ambizioso progetto: affermare la consapevole convinzione che, attraverso il linguaggio universale della musica, l’unione e la sinergia tra i vari componenti, si possa percorrere la strada maestra per arrivare a coinvolgere le persone nella musica. Oltre all’attività concertistica di routine su scala nazionale ed internazionale, tutti i componenti hanno svolto attività musicale con celebri enti lirici diretti dai più grandi direttori d’orchestra: l’esperienza maturata nei numerosi anni di attività è alla base del quintetto, permettendo loro di affrontare ogni genere musicale. Ma l’intento principale è quello non solo di creare un repertorio musicale di intrattenimento, ma anche di riuscire ad intervallare tali momenti musicali con divertenti sketch atti a coinvolgere il più possibile il pubblico.

Il Quintetto è costituito da due trombe, un corno, un trombone e una tuba

Questi strumenti tanto amati da Verdi ed utilizzati con maestria in alcune sue opere dell’ottocento riescono ad avere una versatilità tecnica e timbrica di notevole rilievo. Espresso Brass Quintet vi riproietterà nelle atmosfere di quel tempo magico con un sound tanto fedele all’originale quanto rivisitato in chiave moderna. Le sonorità raffinate fanno di Espresso Brass Quintet la scelta giusta per ogni tipo di evento, dal teatro, al matrimonio, alla festa privata, alla convention, evocando in un’atmosfera di leggerezza ed allegria, quella “polvere di stelle” che farà brillare il vostro giorno e lo renderà unico e speciale.