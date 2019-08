Positano. Carmine, il protagonista dei video di Liberato in Costiera Amalfitana.

Elvis Esposito, protagonista nella serie TV “L’Amica Geniale” nel ruolo di Marcello Solara, si concede qualche giorno di relax in Costiera Amalfitana. Sul suo profilo instagram infatti ha pubblicato una foto scattata sulla banchina di Positano, con il mare e le luci che si trasformano in un magico e incantevole sfondo. Dopo poche ore ecco che aggiunge un’altra foto: stavolta Amalfi!

Elvis in varie interviste ha rivelato di essere innamorato del mare e di trovare quella serenità di cui ha bisogno prima di dedicarsi a nuove riprese. Il suo volto è stato anche scelto per interpretare Carmine nella sequenza di video di Liberato “Capri Rendez-Vous”, che ha fatto impazzire tutti i fan dell’ignoto cantante.

Appassionato di recitazione sin da piccolo, Elvis Esposito sta conquistando il mondo cinematografico, senza però mai abbandonare la gentilezza e quei modi garbati che lo contraddistinguono, oltre ovviamente alla sua folle passione per il Napoli!