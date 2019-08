Positano, caos molo e vie del mare, sovraffollamento ed inquinamento marino

Positano, in questi mesi estivi il molo è stato sottoposto ad un traffico marittimo praticamente senza soluzione di continuità. In certi orari un caos, verso mezzogiorno si registra l’afflusso maggiore con 5 navi impegnate nelle operazioni di imbarco e sbarco, ed in sosta, ed altre in attesa nel ‘corridoio di lancio’ lo specchio acqueo antistante il molo che serve per la manovra delle imbarcazioni, malgrado il regolamento che prevede l’attracco contemporaneo di solo 2 navi per volta.

Ci sono anche delle cose che non sembrano corrette : oggi la redazione ha assistito allo sbarco sul molo di un piccolo Yacht che trasportava dei ricchi turisti ad un albergo di lusso, a scapito delle imbarcazioni locali in attesa.

A parte questo episodio, il problema è il troppo traffico di imbarcazioni, non solo al molo di Positano ma anche nelle altre spiaggie, che produce inevitabilmente inquinamento marino, alla Spiaggia Grande, a Fornillo, fino ad arrivare a Tordigliano, al limite del parco marino.