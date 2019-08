Positano. Il cagnolino Zorro sale da solo sulla nave diretta a Capri, trovato il padrone grazie ad un appello sui social

Positano. Ha un lieto fine la storia del cagnolino Zorro che nelle ultime ore ha tenuto in apprensione i suoi proprietari ed i tanti che avevano letto l’appello lanciato sui social. Zorro si trovava sul molo della città della costiera amalfitana ed era salito da solo su una motonave del “Positano Jet” dei Lucibello diretta a Capri. Alcuni passeggeri, durante il tragitto in mare, si sono accorti della sua presenza e del fatto che non fosse accompagnato da nessuno. Immediatamente è scattato l’appello diffuso sui social con la foto del cagnolino in modo da riuscire a rintracciare i suoi proprietari. E così è stato. Il padrone di Zorro, che nel frattempo si stava chiedendo preoccupato dove fosse finito, ha riconosciuto il suo amico a quattro zampe e, contatto l’equipaggio, è riuscito a riportarlo a casa.