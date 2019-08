Positano. Cade un masso su un’automobile, sfiorata la tragedia

Brutto risveglio per un’automobilista a Positano. La donna si era recata a prendere la sua auto per andare a lavoro. L’autovettura era parcheggiata sulla S.S. 163, lato destro, andando verso Sorrento, una decina di metri dopo il bivio di Montepertuso. Un sasso ha sfondato il vetro della propria macchina, lato passeggero che era il lato che affiancava la montagna. Sono state avvertite le Forze dell’Ordine. Tanta paura per il proprietario poiché se il masso fosse caduto in un altro momento, si sarebbero potuto riportare conseguenze ben più gravi. Non è la prima volta che succedono cose simili, lungo la S.S. 163.