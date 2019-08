Positano, il borgo di Nocelle senza messe. Lettera al Vescovo per un prete che aiuti don Raffaele Celentano. In questi giorni dal borgo della perla della Costiera amalfitana, sul Sentiero degli Dei, è partita una lettera da tutti gli abitanti chiedendo al Vescovo di Cava de’ Tirreni – Amalfi un aiuto per don Raffì. Finora si è cercato di sopperire con il parroco di Furore o altri preti che si sono resi disponibili, come don Luigi De Lucia, ora in missione, ma con enormi difficoltà. Qualcuno doveva andare a prendere il prete fino a Furore, portarlo qui e riportarlo indietro. E non sempre c’era chi era disponibile.