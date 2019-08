Positano. Benvenuta Angelica Raffaella. Nella famiglia Di Leva nient’altro che felicità! Auguri a tutti

Una nuova nascita porta sempre gioia, entusiasmo e immensa felicità. Ed è proprio ciò che sta vivendo la famiglia Di Leva per la nuova arrivata Angelica Raffaella. Un mix di emozioni per i neo genitori Salvatore e Cristina che, dopo aver detto il fatidico Sí lo scorso anno, stringono oggi tra le loro braccia questo piccolo gioiellino. La prima erede femmina della famiglia Di Leva, che aggiunge una sfumatura di rosa alla vita marittima a cui Peppe (da oggi Nonno Peppino) da sempre si dedica, con grinta e tenacia, ma soprattutto grazie al supporto dei figli e della moglie Angela. Ma gli auguri si estendono ulteriormente, perché la piccola Angelica ha deciso di farsi conoscere proprio in occasione del compleanno della Nonna Assunta, per lei bis nonna, che oggi compie 91 anni. Assunta, una delle colonne portanti della storia positanese, è nata nel giorno in cui “Se ne tras a’ Maronna” e il suo nome è stato scelto proprio per onorare la Protettrice di Positano. La nuova nipotina è sicuramente per lei un bellissimo e prezioso regalo.

Auguri da parte di tutta la redazione di Positanonews.