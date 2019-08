Positano. Autobus della Tramvia blocca il traffico alla Sponda per 20 minuti e nessuno interviene

Positano. Incredibile ed inaccettabile quanto accaduto oggi alla Sponda, dove un autobus della Tramvia che percorreva la SS 163 in direzione Amalfi è rimasto fermo per 20 minuti creando notevoli disagi al traffico già congestionato in questo periodo estivo quando le auto aumentano in maniera esponenziale. Assurdo che un mezzo di quelle dimensioni possa sostare indisturbato per tanto tempo in un punto strategico per la viabilità, considerato che proprio alla Sponda ci sono le fermate degli autobus della Sita. Nessun controllo e nessuno che sia intervenuto per farlo spostare, tra l’incredulità e la rabbia degli automobilisti che hanno avuto la disavventura di imbattersi in questa situazione. Positano e la costiera amalfitana sono considerati da tutti un paradiso ma il traffico incontrollato trasforma tutto in un vero e proprio inferno.