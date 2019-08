Riceviamo e pubblichiamo Un utente ci scrive volevo fare un un’augurio di buon compleanno al nonno Raffaele.

Il 13 agosto del 1922 97 anni fa nasce Raffaele Casola detto “Raffaele i Sofia” ossia sua madre un’ orfana di Salerno.

Sesto di sette figli è sopravvissuto a tutti i suoi coetanei e ai suoi fratelli oggi e l’uomo più anziano di nocelle e probabilmente di Positano.

Il segreto della sua longevità apparte la fortuna

Come dice ancora oggi “stare attento alla salute”

Mangiare e bere bene eil suo segreto.

Ma non basta vivere di cibo.

L’amore per la famiglia e per i suoi quattro figli e il motivo di vita. Una vita all’insegna della fede dell’amore mettendo sempre primo posto l’essenziale e non il superfluo ossia la moglie i figli e dopo il lavoro lo rende un capofamiglia da esempio