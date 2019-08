Nelle acque del mare di Positano in Costiera amalfitana arriva lo spazzamare della “Multiservice Positano” che effettuerà una serie di passaggi lungo la costa d’Amalfi in modo da garantire un mare più pulito prevenendo l’inquinamento di materiale galleggiante portato dalle correnti. Un servizio grazie alla Multiservice che collabora col Comune di Positano che garantirà ai tanti bagnanti e turisti di godere appieno non solo della spiaggia pulita ma anche di un mare cristallino secondo gli standard che hanno consentito anche quest’anno il riconoscimento della Bandiera Blu. In questo momento sta a Capri e arriverà in serata a Positano. Complimenti

di 6 Galleria fotografica Spazzamare a Positano