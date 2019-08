Positano, appello urgente! Persona anziana persa alla sponda. Qualcuno lo riconosce?

Un uomo anziano, che si trova in villeggiatura a Positano, non riesce a ricordare il suo alloggio , ed ora si trova seduto alla sponda in cerca di qualcuno che possa dargli aiuto.

Se qualcuno lo riconosce inviare una mail a info@positanonews.it o chiamare i vigili di Positano.