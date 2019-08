Positano ancora senza Diesel, a Maiori a secco di benzina. Poi il traffico. Per chi viene in auto odissea. La Costiera amalfitana sulla Strada Statale Amalfitana non ha distributori di Carburante, salvo quello sul rettilineo fra Furore e Conca dei Marini, dopo Praiano.

Bisogna recarsi all’interno di Positano per far benzina, benzina e basta visto che il diesel non c’è e chissà quando tornerà, finchè dal Garage Mandara non si stancheranno e chiuderanno il servizio e addio.

Già perchè lungo il tragitto si trova Furore è vero, ma se non c’è l’operatore è automatico, e basta. L’unico altro distributore sta a Maiori salendo verso Tramonti, quindi immaginiamo qualcuno che passi sulla S.S. 163 senza fermarsi a Furore e superi Maiori dove questo weekend sono stati, fra l’altro, senza benzina per una mattinata, poi problema risolto.

Meglio mettere dei cartelli esplicativi da Salerno e da Piano di Sorrento, a Positano bisogna scendere, a Praiano e Amalfi non c’è nulla, se si sale c’è Ravello, poi a Maiori bisogna far deviazione.

Per il traffico continuano i problemi, ad Amalfi è difficile trovare parcheggio, ci dicono che a Minori non c’erano gli ausiliari.. L’estate continua