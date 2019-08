Positano, Costiera amalfitana. Yoga in spiaggia a Fornillo, una delle dieci spiagge più belle del mondo, è quello che si fa ogni Lunedì e Giovedì mattina alle ore 07:30 ed ogni Martedì e Giovedì alle ore 19:00

sulla splendida Terrazza Belvedere dell’Hotel Pupetto a Positano

Le lezioni sono tenute dal maestro Leandro Morelli di Sorrento con la startup Toonado che abbiamo già avuto modo di conoscere per le loro attività escursionistiche e sportive .

E’ una delle cose che mi han segnalato allo stabilimento Pupetto sulla spiaggia di Fornillo, che frequentiamo abitualmente.

Una bella iniziativa, qualche anno fa abbiamo frequentato qualche lezione con Cristano Bacci, della Selva, il rifugio che si trova in un sentiero fra il campo sportivo di Montepertuso e Liparlati.

Offrire servizi è positivo per tutti insomma , all’Incanto troviamo la palestra in spiaggia e corsi di sub, a Fornillo Kajak e Yoga. Una curiosità , sempre da Pupetto, la presenza di vari personaggi, fra cui Djnopants , Dj fotografo, in luna di miele nella cittadina della Costa d’ Amalfi

Per quanto riguarda lo yoga ricordiamo

Non è prevista alcuna preparazione fisica specifica se non passione e curiosità per sperimentare il proprio corpo attraverso il movimento.

La lezione è aperta dunque a tutti, praticanti di Yoga e non. Si praticherà Hatha Vinyasa Yoga combinando quindi Asana, posizioni statiche a transizione dinamiche fluide per esplorare la mobilità del proprio corpo attraverso la sincronizzazione di respiro e movimento.

Portare con sé:

– Abbigliamento sportivo comodo

– Tappetino per esercizi o anche un semplice telo da mare

IMPORTANTE: SI RICORDA CHE SI VIAGGIA SEMPRE E SOLTANTO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILTA: PERTANTO PR